Mit "Liebesbrief an Unbekannt" veröffentlicht Thomas Brezina seinen ersten Roman für Erwachsene. © www.lukasbeck.com

Über was zweifeln an der Liebe

In „Liebesbrief an Unbekannt“ von Thomas Brezina muss die Heldin Emma lernen, wieder an die Liebe zu glauben. Am 19. November dürfen sich die Brezina-Fans auf eine Lesung freuen.

Thomas Brezina dürfte wohl jedem ein Begriff sein – die meisten kennen ihn jedoch nur als Kinderbuchautor. Als solcher hat Brezina bis heute mehr als 560 Bücher geschrieben und gilt mit über 50 Millionen verkauften als einer der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautoren im deutschsprachigen Raum.

Im Jahr 2017 veröffentlichte der offizielle Botschafter von UNICEF Österreich jedoch sein erstes Erwachsenenbuch – mit großem Erfolg. Drei weitere Bücher folgten bisher und wurden alle zu Bestsellern – darunter auch zwei Ratgeber. Am 9. November erscheint nun mit „Liebesbrief an Unbekannt“ das vierte Buch von Brezina für Erwachsene und sein allererster Roman. Liebe, Geld, Familie – alles ein Desaster in Emmas Leben. Verletzt und traurig flüchtet sie in das britische Seebad Brighton und übernimmt die kleine Frühstückspension ihrer Tante. Ihre neue Freundin Patricia rät Emma, Briefe an einen unbekannten Traummann zu schreiben, sie wegzuschließen und auf diese Weise wie durch Magie neue Liebe in ihr Leben zu ziehen. Sie tut es, ohne richtig daran zu glauben. Doch eines Tages liegt Antwort von unbekannt im Briefkasten. Wie ist das möglich? Wer schreibt ihr da? Für Emma beginnt eine Suche nach dem großen Unbekannten und neuem Sinn im Leben. Ein lockerer Roman, perfekt, um sich damit in der kälteren Jahreszeit zu Hause einzuigeln und zu schmökern.