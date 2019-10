Vorteilsclub-Mitglieder erhalten mit Gutschein eine 2für1-Kartenermäßigung beim SK Sturm Graz-Heimspiel gegen RZ Pellets WAC am 2. November 2019.

Unterstützen Sie den SK Sturm beim Heimspiel in der Merkur Arena am 2. Nobvember! © APA / Eggenberger

Daumendrücken!

Am Sonntag, dem 2. November, empfängt der SK Puntigamer Sturm Graz die Mannschaft des RZ Pellets WAC. Die Kärntner stehen derzeit auf Rang drei der Tabelle. Man darf sich also auf ein heiß umkämpftes Match freuen.

Also, liebe Sturm-Fans, nichts wie hin ins Liebenauer Stadion und die Jungs unterstützen! Wir haben auch wieder ein kleines Zuckerl für Sie und 250 mal 2 Tickets zum „2für1“-Preis für unserer Vorteilsclub-Mitglieder reserviert. Mit dem nachstehenden Gutschein (finden Sie auch am 21. Oktober zum Ausschneiden in Ihrer Kleinen Zeitung) können Sie die Ermäßigung einlösen.

MEIN V%RTEIL: Vorteilsclub-Mitglieder erhalten zwei Karten zum Preis von einer, gültig für alle Kategorien (VIPKarten ausgenommen) für das SK-Sturm-Heimspiel am 2. Nobemer 2019.



Einzulösen unter Tel. (0316) 871 871 11 oder in den Kleine Zeitung-Regionalbüros (zzgl. Gebühren) oder gebührenfrei online unter shop.kleinezeitung.at/tickets Die ermäßigten Karten können auch in den SturmShops in Graz gekauft werden: Gutschein aus der Zeitung ausschneiden oder nachstehend ausdrucken und mit Ihrer Vorteilsclub-Karte vorweisen. Limitiert auf 250 x 2 Karten!