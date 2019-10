Facebook

Mitspielen und Kultur-Package gewinnen! © Katrin Ohlendorf

Es ist zur Tradition geworden, dass seit einigen Jahren die Verleihung der Landeskunst- und -kulturpreise in einem würdigen Rahmen gebracht von Künstlern für Künstler gestaltet wird. Heuer werden diese Preise, die für Künstler eine wichtige Form der Wertschätzung und Anerkennung sind, am Montag, 18. November 2019, um 19 Uhr im Grazer Orpheum überreicht. Erstmals wird es eine Trophäe geben, die an alle Kunst- und Kulturpreisträger verliehen wird. MELA, der Name der Trophäe steht ganz im Gedenken an die bildende und darstellende Künstlerin und Schriftstellerin Mela Hartwig Spira (1893-1967). Neben den großen Landespreisen manuskripte-Literaturpreis, Hanns-Koren-Kulturpreis, Architekturpreis, Förderungspreis für zeitgenössische bildende Kunst wird auch erstmals der Morgenstern-Preis in Kooperation mit der Kleine Zeitung vergeben. Die Gewinnerin, Nava Ebrahimi, konnte mit ihrem Werk „Sechzehn Wörter“ die Jury überzeugen und den Preis für sich gewinnen.

Freuen Sie sich auf ein Fest der Anerkennung und Wertschätzung für die Kunst sowie darauf, mehr von der Morgenstern-Preis Gewinnerin zu hören und zu lesen!