Genusspass: vier 3-Gänge Menüs um 64 Euro © KK

Genussvolles Dinieren leicht gemacht!

Mit dem neuen Genusspass erhalten Sie vier Drei-Gänge-Menüs in tollen Restaurants in der Steiermark und Kärnten um nur 68 Euro. Sie können dabei alleine oder mit bis zu drei Personen in unseren Partnerlokalen speisen. Das servierte Drei-Gänge Menü ist mit Gutschein zur Gänze bezahlt. Lediglich die Getränke und Gedecke werden zum Normalpreis verrechnet.

Dadurch, dass die Gutscheine übertragbar sind, eignen sie sich auch gut als Geschenk für Ihre Liebsten!

Der Genusspass ist einlösbar in 32 Lokalen in der Steiermark und in Kärnten. Welche das sind, sehen Sie gleich hier unten.

Mein V%rteil: Genießen Sie vier Drei-Gänge-Menüs in Ihren Lieblingsrestaurants! Der Genusspass beinhaltet vier Gutscheine für je ein Drei-Gänge-Menü. Preis: 68 Euro Einlösebedingungen:

1.) Eines der teilnehmenden Restaurants auswählen.

2.) Telefonisch einen Tisch reservieren und das Stichwort „Kleine Zeitung Genusspass“ nennen.

3.) Den Pass ins Restaurant mitnehmen und vor der Bestellung vorweisen.

4.) Jeder Gutschein steht für ein vom Wirt zusammengestelltes Drei-Gänge-Menü. Getränke und Gedecke sind separat zu bezahlen.

5.) Bei einem Restaurantbesuch können einer oder alle vier Gutscheine auf einmal eingelöst werden.

6.) An Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember, am Muttertag und in einem vom Restaurant ausgewählten Monat ist der Genusspass nicht gültig.

7.) Die Gutscheine sind bis zum 31. Juli 2020 einlösbar. Erhältlich im Kleine Zeitung Büro und auf kleinezeitung.at/shop

Partnerlokale Steiermark Kornati Graz Restaurant Artis Graz Restaurant Rondo Graz Talianu Graz Wir:Zhaus St. Radegund Hügellandhof Vasoldsberg Hotel-Restaurant Fischerwirt Gratwein-Straßengel Gasthof Thomahan Friesach/Peggau Gasthof Brauhaus Übelbach Hotel Ramada Premstätten Fischrestaurant Kulmer Birkfeld Gasthof zur Klause Ratten Schlosswirt Schmitz Pöllau bei Hartberg Hotel Restaurant Pusswald Hartberg VINEA Ehrenhausen/Weinstraße Burgrestaurant Deutschlandsberg Deutschlandsberg Gasthof Schäffer Neuberg/Mürz Gasthof Knappenwirt Mariahof Hotel Stigenwirth Krakau Landhaus St. Georg Gröbming