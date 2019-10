Facebook

Lernen Sie, wie das Brennen von Edelbrand und feinen Likören sowie die Herstellung von Essig und Apfelwein gelingt ©

Auf dem Zogglhof im Lavanttal, Heimat der Mostbarkeiten, wird praktisches Wissen rund um heimisches Streuobst vermittelt.

"Geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen vollenden sie." Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519), ital. Universalkünstler.



Nur die Kombination von genialen und fleißigen Elementen, vereint in ein- und denselben Personen, hat es ermöglicht, aus einem alten, ausgedienten Stall im Lavanttal ein modernes Zentrum für die Obstverarbeitung zu errichten, das heute weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Nach unzähligen, mühevollen Stunden und Tagen erstrahlte der Zogglhof in Hundsdorf 2 in neuem Glanz und konnte als Repräsentanz des Vereins „Mostbarkeiten“ gewonnen werden. Auch die Mostbarkeiten-Galerie – ein Präsentations- und Verkaufsraum der Mostbarkeiten- Produkte – wurde im Zogglhof errichtet. Nicht nur der Aufbau des Zogglhofs, auch die konsequente Weiterentwicklung des Fachwissens tragen dazu bei, dass die Mostbarkeiten, standhaft wie der Zoggelhof, für den Fortschritt und die Entwicklung der bäuerlichen Obstverarbeitung in der Region und darüber hinaus bekannt sind.

