Wir verlosen 20x2 Tageskarten für die Verkostungsschauen in der Casa Cavazzini und in der San Francesco Kirche in Udine. Teilnahmeschluss: 14. Oktober 2019

Ein Prosit in Udine... ©

20x2 Tageskarten für die Verkostungsschauen in der Casa Cavazzini und in der San Francesco Kirche in Udine gewinnen!

Die Verkonstungsschau im Rahmen der 21. Ausgabe von „Ein Prosit“ findet am 26. und 27. Oktober erstmalig in Udine, in der Casa Cavazzini - dem Museum für moderne und zeitgenössische Kunst und in der San Francesco Kirche – statt. Eine ausgewählte Gruppe von Wein- und Lebensmittelherstellern bietet die Möglichkeit, das Beste aus ihrer Produktion zu probieren. Über 200 Wein- und Lebensmittelunternehmen sind anwesend, aufgeteilt in „Vigneto“ und „Culinaria“.

Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr

Alle Informationen zum „Prosit in Udine“ finden Sie unter www.einprosit.org