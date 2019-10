Wir verlosen 3x2 Karten für Lemo inkl. Meet & Greet im Dezember im Dom in Berg in Graz. Teilnahmeschluss: 21. November 2019

Spielen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück Konzertkarten inkl. Meet & Greet mit Lemo! © Tom Wonda

LEMO kommt nach Graz!

Am 8. Dezember kommt Lemo zu uns nach Graz und ist seit rund 5 Jahren aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Mit berauschend anhaltendem Erfolg seit der ersten Single „Vielleicht der Sommer", die buchstäblich aus dem Nichts sofort in die Top 25 der österreichischen Charts stürmte und damit den Weg ebnete für eine ganze Reihe nicht minder erfolgreicher Hits. Mitte Juni erschien nun mit „Souvenir" eine weitere Single, zugleich ein erster Vorgeschmack auf LEMOs zweiten Longplayer. Im Herbst geht es auf Tournee, die zwischen dem 3. und 11. Dezember auch für acht einnehmende Shows in Österreich gastiert. Die Stationen sind Grieskirchen, Freistadt, Kufstein, Klagenfurt, Graz, Innsbruck, St. Pölten und Wien.