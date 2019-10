Facebook

30% Ermäßigung bei Konzerten © KK

Still und besinnlich? So kann es in der Weihnachtszeit gerne bei Ihnen zu Hause zugehen. Wenn Sie aber musikalische Leckerbissen und heiße Parties suchen, sind Sie im „Stereo“ goldrichtig.

Dass der „Stereo“-Club in Klagenfurt einer der angesagtesten In-Clubs in der Landeshauptstadt ist, ist schon lange bekannt. Auch, dass hier immer wieder tolle Konzerte von angesagten Künstlern aller möglichen Musikrichtungen stattfinden. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Veranstalter bis zum Jahresende noch einige heiße Eisen im Feuer haben, für die es sich definitiv lohnt, dem Club am Viktringer Ring den einen oder anderen Besuch abzustatten. Los geht's einen Tag vor dem Nationalfeiertag, am 25. Oktober, mit dem Konzert von „Buntspecht“.

Ein ganz besonderes Spektakel geht am 31. Oktober ab. Zum diesjährigen Halloween präsentieren die „In your face“-Crew und der „Stereo“-Club den größten, lautesten und epischsten Drum-and-Bass-Rave, den es in Kärnten jemals gab. Weiter geht's am 7. Dezember mit einem, den Sie garantiert aus dem Radio, aus den Charts oder von sonstwo kennen: Kein geringerer als „Lemo“ gibt sich im „Stereo“ die Ehre. Am 20. Dezember „Scheibsta und die Buben“. Am 21. Dezember findet der bereits traditionelle Weihnachts-Drum-and-Bass-Rave mit einem internationalen Line-Up statt. Als würdigen Jahresausklang treten am 28. Dezember schließlich noch die „Steaming Satellites“ auf, die einen Vorgeschmack auf ihr neues Album, das im Frühjahr 2020 erscheinen wird, geben.