Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jorj Konstantinov

Genuss & Geschichten: Das neue Festival badgleichenbergERZÄHLT

Folke Tegetthoffs "Festival der Geschichten" kleidet sich erstmals in winterliche Gewänder und erobert vom 21. bis 23. November 2019 die wahrlich märchenhafte Region Bad Gleichenberg!

In Bad Gleichenberg, Gnas, Schloss Kornberg, Straden und Trautmannsdorf wird Erzählkunst auf höchstem Niveau und höchster Qualität präsentiert: 16 KünstlerInnen aus 11 Nationen werden bei insgesamt 5 Programmpunkten die ZuhörerInnen verzaubern.

Märchengenuss und Ohrenschmaus - von Pantomine, Masken- und Fußtheater bis zu klassischer Erzählkunst, Modern Dance und Musik, gepaart mit herausragender Kulinarik aus der Region.

In Vino Storiae am 22. November am Himmelsberg in Straden präsentiert Erzählkunst in zwei Kirchen und am Ende erzählen Wein und Köstlichkeiten aus der Region ihre eindrucksvollen Geschichten.

Die besten Geschichten aus aller Welt, eingebunden in die wahre (kulinarische) Märchenwelt der Südoststeiermark - die Premiere eines völlig neuen Erlebnisses!