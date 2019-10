Facebook

Erleben Sie den Schaffer der Benetton-Kampagne 1992 © Oliviero Toscani

„Is taking pictures enough to be a photographer?“

Masterclass mit Oliviero Toscani

Der italienische Werbe-Revolutionär kommt in die Steiermark. Und Sie können ihn zwei Tage lang bei seiner Arbeit begleiten und von ihm lernen. Am 19. und 20. Oktober veranstaltet das Atelier Jungwirth eine zweitägige Masterclass mit dem gebürtigen Mailänder, der nicht nur für FotografInnen, sondern für Kreative aller Sparten spannende Einblicke in Toscanis Denken vermittelt. Im Vordergrund steht nicht die Technik, sondern die Kunst, hinter die Oberfläche der Dinge zu blicken. Um es gleich vorweg zu nehmen: Schöne Bilder aufzunehmen, war Toscani stets zu wenig. Seine Fotografie ist an realen gesellschaftlichen Themen interessiert. Krieg, Magersucht, HIV, vor diesem Hintergrund entstehen Bildwelten, die aufrütteln und die selbst traditionellen Unternehmen einen wichtigen Impuls geben, um endlich die Augen zu öffnen. Ob die Fotos dann trotzdem „schön“ sind oder nicht, darüber wird seit Jahrzehnten leidenschaftlich debattiert. Der Italiener schont weder sich noch seine Kunden. Er schaut hinter die glitzernde Oberfläche und schafft so neue ikonische Bilder. Toscani hat in seiner Karriere so viel erreicht, dass hier nur ein kleiner Ausschnitt nacherzählt werden kann. Er schuf neben der Arbeit für Benetton Kampagnen für Esprit, Chanel oder Fiorucci. Er arbeitete für Elle, Vogue, GQ, Harper’s Bazaar, Esquire, Stern und Liberation. Er gründete das Magazin „Colors“. Er war maßgeblich an der Kreativschmiede „Fabrica“ von Benetton beteiligt. Und er gilt als engagierter Lehrer, der sein Wissen leidenschaftlich gerne weitergibt. Seit 2007 reist er für sein Projekt RAZZA UMANA um die Welt. Ziel ist es, die Vielfalt der Menschen mit Fotografien und Videos einzufangen.