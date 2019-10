Facebook

Bei der Barcolana starten mehr als 2000 Segelboote © MASSIMO CETIN

Eine Segelregatta, die ihresgleichen sucht

Bei der Barcolana in Triest darf man am 13. Oktober wieder ein Meer von Segeln erwarten. Der Präsident der Seglergesellschaft Barcolana Grignano, Mitja Gialuz, rechnet heuer mit rund 2000 Booten. Etwas weniger als bei der 50. Barcolana im Vorjahr, bei der man exakt 2689 Teilnehmerboote zählte und den Einzug in das „Guinness Buch der Rekorde“ als größte Segelregatta der Welt schaffte. Nichtsdestotrotz wird auch die 51. Ausgabe zu einem außergewöhnlichen Erlebnis werden: Alle Segelboote setzen sich gleichzeitig in Bewegung. Die großen Jachten ziehen schon bald mit geblähten Segeln davon. Dahinter folgen die kleineren Boote mit ihren weißen und bunten Segeln. Begleitet werden sie von einem Kranz an Schaulustigen, die sich in Schlauch-, Motor und Ruderbooten so weit wie möglich zum Ort des Geschehens vorwagen. Der Startschuss wird am 13. Oktober um zehn Uhr abgefeuert.