Laufende Ausstellung im Künstlerhaus: Jasmina Cibic, Ian Hmilton Finlay und Jeremy Deller. ©

Seit dem 19. September findet die 52. Ausgabe des steirischen herbst. Das interdisziplinäre Festival für zeitgenössische Kunst läuft heuer unter dem Titel Grand Hotel Abyss (Grand Hotel Abgrund) – eine treffende Metapher, die der Philosoph Georg Lukács in den 1930er-Jahren prägte, um das Lebensgefühl europäischer Intellektueller und Kulturschaffender angesichts des heraufziehenden Faschismus zu beschreiben.

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für „Chow Down! (Friss!)“ von Andrei Stadnikov mit Vanya Bowden, Shifra Kazhdan und Dmitry Vlasik – und zwar für die Performance am 11. oder 12. Oktober, jeweils um 19 Uhr in der Maria Verkündigungskirche, Am Rehgrund 2, Graz.

Dazu gibt es noch jeweils ein Kartenspiel „Das Quartett der Offenen Fragen, Edition Grand Hotel Abyss“.