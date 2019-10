Wir verlosen 3x2 Eintritte für den Feschmarkt in der Seifenfabrik Graz. Teilnahmeschluss: 15. Oktober 2019

Der Feschmarkt im Oktober in der Seifenfabrik Graz. ©

Graz, unendliche Weiten. Rakete, Raumschiff und Space-Shuttle sind bereit – für den Höhenflug zum Fesch’markt #12, der mit über 140 AusstellerInnen von 18. Bis 20. Oktober wieder in die Seifenfabrik in Graz einzieht. Die Grazer Lifestyle- und Kulturszene wird von heimischen Start-ups, Nachwuchstalenten, JunggastronomenInnen sowie KleinproduzentInnen in den intergalaktischen Weltraum gebeamt.