Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Martiniloben" im Freilichtmuseum Stübing. ©

„Sankt Martin trinkt den guten Wein, lässt’s Wasser für die Gänse sein“ – so heißt es in einem Martinslied, das damit bereits einen Hinweis auf die Bedeutung des Weines und der Gänse zu dieser Jahreszeit gibt. Am 10. November erfährt man beim Martiniloben im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing Interessantes, Pikantes und Wissenswertes zu den zahlreichen Bräuchen rund um Martini. Nach der (Zeit-)Reise erwartet die Teilnehmer/innen im Museums-gasthaus „Zum Göller“ ein köstliches Martinimenü mit traditionellen Gerichten.