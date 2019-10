Facebook

iPad- und iPhone-Kurse für Vorteilsclub-Mitglieder! © Blackzheep

Haben Sie den Apfel fest im Griff?

Apples Verkaufsschlager, das Smartphone iPhone sowie der Tabletcomputer iPad, haben unzählige praktische Funktionen, Apps und Fähigkeiten, die, wenn man sie richtig nutzt, uns den Alltag erleichtern. Doch es ist ganz schön kniffelig, sich in diese User-Welten einzuarbeiten. Der Kleine-Zeitung-Vorteilsclub und das Wifi Steiermark haben deshalb für iPhone- und iPad-Besitzer ein tolles Angebot. Einen vierstündigen Einsteigerkurs, bei dem die wichtigsten Grundlagen und Funktionen der beiden Geräte kompakt erklärt werden. Man lernt u. a. wie man mit den beiden Geräten ins Internet einsteigt, wie man damit E-Mails schreibt und verwaltet und nicht zuletzt, wie man damit die digitalen Angebote der Kleinen Zeitung nutzt

Für Fortgeschrittene. Aufbauend auf dem Einsteigerkurs gibt es jetzt auch einen exklusiven Fortsetzungskurs für Vorteilsclub-Mitglieder. In diesem ebenfalls vierstündigen Kurs werden den Teilnehmern weitere spannende Apps am iPhone und iPad gezeigt. Insbesondere bekommen sie einen Einblick in die Fotos-App und lernen, wie man mit dem iPhone tolle Fotos macht, diese bearbeitet und in der Fotos-App am iPhone/iPad ordnet.