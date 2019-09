Vorteilsclub-Mitglieder können 10x2 Stehplatzkarten für die Mega 90s Party in der Grazer Stadthalle am 25. Oktober 2019 gewinnen. Teilnahmeschluss: 13. Oktober.

Tanzen Sie zu den Hits der 90er! © Karel Bingen

Die ultimative 90er Show – mehr 90er geht nicht!

Das wird MEGA!

Jede Generation hat ihre eigenen Jugendwörter, peinliche Mode-Fauxpas, Film- und Fernsehhelden und ihre ganz persönliche Hitparade. Denken wir an die 90er-Jahre zurück, erinnern wir uns automatisch an zurückgespulte Videokassetten, unzählige Boybands und selbstverständlich die Musikrichtung "Eurodance". Wir lassen genau diese Zeit jetzt Revue passieren und freuen uns euch die einzigartige Musik der Generation nochmals in Erinnerung zu rufen, um mit euch eine grandiose Party zu erleben.

Wir haben nun erstmals ein richtig großes Live Konzert auf die Beine gestellt und ein Line-Up gebucht, das sich liest wie ein Best Of der ersten Releases der BRAVO HITS Serie! Wir nehmen die Zuseher mit auf die ultimative Zeitreise – also hinein in die 501er, die Jogging High oder Buffalos. Ob bauchfrei, mit Spaghettiträgern, im Netzshirt oder im Flanellhemd – bei Hits wie „What Is Love“, „It’s my life“, "Saturday Night" oder „Cotton Eye Joe‘“ wird kein Stein auf dem anderen bleiben.