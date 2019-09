Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das City Adventure Center bietet Kletterfeeling auf höchstem Niveau ©

Gipfeltreffen für alle Kletterfreaks

Klettern liegt im Trend: Wer jetzt in die Materie einsteigen möchte, liegt mit einem Flexikurs im City Adventure Center Graz ganz richtig.

Das City Adventure Center (CAC) ist für zweibeinige Gämsen das Dorado des Klettersports. Was Kletterfreaks dort erwartet? Mehr als 2300 Quadratmeter Kletterfläche im In- und Outdoorbereich sowie mehr als 600 Quadratmeter zum Bouldern. Die Kletter-Highlights im CAC sind der Outdoorturm inklusive des Boulderbalkons auf der Aussichtsterrasse, die Selbstsicherungsgeräte im Innenbereich, der Bouldertunnel sowie der kombinierte Boulder-Seilkletterbereich im 2. Stock.

Mehr als nur Klettern. Im CAC kommen nicht nur Kletterer auf ihre Kosten, denn es gibt auch tolle Nicht-Kletterbereiche: Darunter stechen der Skywalk am Hallendach, der multifunktionale Nature-Bereich mit den Teambuildingtools sowie der Relax-Bereich mit seinen Fitnessgeräten hervor.

Für alle, die mit dem Seil die bis zu 15 Meter hohen Kletterbereiche erklimmen möchte, empfiehlt sich ein Kurs in der CAC-Kletterschule. Kurse gibt es das ganze Jahr über für alle Alters- und Könnenstufen. Besonders empfehlenswert: die Flexikurse!

Bei den Anfängern wie auch Fortgeschrittenen-Kursen gibt es die Möglichkeitzwei Mal pro Monat ins Seilklettern einzusteigen bzw. sich zu verbessern. Der Kursleiter entscheidet, wann die Teilnehmer für die nächste Stufe bereit sind. Die nächsten Wochenkurse starten am 11. Oktober 2019.