Ein Highlight auf der Grazer Herbstmesse: der gößte Vergnügungspark im Süden Österreichs © (c) KANIZAJ Marija-M. | 2017

Von 3. bis 7. Oktober 2019 bittet wieder die klassische Herbstmesse zum Flanieren, Studieren und Gustieren aufs Grazer Messegelände.

Fünf Tage lang, von 3. bis 7. Oktober steht Graz wieder ganz im Zeichen der Herbstmesse. Rund nationale und internationale Austeller zeigen sich von ihren besten Seiten: modern & modisch, traditionell & bodenständig wie auch schwungvoll & relaxt.

Designerviertel Stadthalle. Hier treffen zeitlose Designs auf die Interior-Trends der Stunde. An die 20 Tischler aus Österreich

und Slowenien präsentieren ihr Handwerk.

Almherbst. Im Obergeschoß der Halle A trifft gemütliches Alm-Ambiente auf Tradition, Handwerk, Schmankerl und Tracht.

BBQ-Festival & Genussmarkt. Im Messepark kommen Feinschmecker unter dem Motto „z’samm kommen“ auf ihre Kosten.

Alles Mode. Der Fashion Zirkus in der Halle C bietet Kleidung, Schmuck, Taschen & Co. sowie stündliche Modeschauen.

Kunstpavillon. Im Obergeschoß der Halle D zeigen lokale Künstler wieder ihre Werke.

Die Messe tanzt. Aufgrund des vorjährigen Erfolgs bittet die Tanzschule Eichler wieder zum Tanz auf dem flotten Parkett.

Darüber hinaus macht die Herbstmesse Lust auf Bella Italia (Halle D), im Freigelände auf die neue Gartengestaltung und im Erdgeschoß der Halle A auf Bauen & Wohnen. Und als Höhepunkt geht’s – wie immer – im Vergnügungspark rund.

Messeöffnungszeiten:

03. bis 07. Oktober 2019, täglich von 10 bis 18 Uhr.

Vergnügungsparkt: tägl. von 10 bis 24 Uhr.

Infos unter www.grazerherbstmesse.at

MEIN V%RTEIL: Eintrittsermäßigung und gratis Frühstück für Vorteilsclub-Mitglieder bei der Grazer Herbstmesse! Die beiden Gutscheine für die Eintrittsermäßigung und das gratis Frühstück finden Sie am Montag 30. September in Ihrer Kleinen Zeitung oder auch nachstehend zum selbst ausdrucken. Tragen Sie einfach Ihre Vorteilsclub-Nummer ein und schon können Sie die beiden Vorteile in Anspruch nehmen.