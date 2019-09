Facebook

Das könnte Ihre Gruppe sein: Schon im Vorjahr kamen die Fans der Graz99ers in den Genuss dieses außergewöhnlichen Fanpakets © Richard Großschädl

Gewinnen Sie eine exklusive Fahrt im Graz99ers-Bus mit Brauerei- und Matchbesuch

So ein „Abenteuer“ kann man nur gewinnen! Mit dem Mannschaftsbus zum Heimspiel der Graz99ers gegen die Black Wings Linz gebracht, zwei Führungen, ein Meet & Greet, ein Match...

Ein Fan der Grazer 99ers sollte man sein! Denn für die Anhänger der Grazer Eishockey-Cracks gibt es ein ganz besonders Gewinnspiel. Im Mannschaftsbus. Am 18. Oktober spielen die Graz 99ers gegen die Black Wings Linz. Für diese Partie haben die Kleine Zeitung, Puntigamer und die Graz 99ers ein ganz besonderes Gewinnspiel ins Leben gerufen. Denn für eine Hobbygruppe, einen Stammtisch oder einen Freundeskreis (bis zu maximal 20 Personen) wird dieses Match zu einer ganz speziellen „Reise“: Die Gewinner-Gruppe wird nämlich mit dem originalen Mannschaftsbus der Graz 99ers (zur Verfügung gestellt von Schwarz Busreisen) an einem ausgemachten Treffpunkt abgeholt und zur Eishalle Graz-Liebenau gebracht. Davor gibt es noch ein Zwischenstopp auf dem Firmengelände von Puntigamer, wo die Gewinner eine spannende Brauereiführung erwartet. Bunker-Impressionen. Nach der Brauereiführung geht es in den „Bunker“, in der die Gruppe exklusive Einblicke hinter die Kulissendes Merkur-Eisstadions erhält. Danach geht es dann zum großen Showdown mit den Black Wings Linz kommt. Als Sahnehäubchen folgt ein„Meet & Greet“ mit einem Spieler der 99ers nach dem Spiel. Der ehemalige Eishockey- Profi und Nationalspieler Tine Krainz steht der Gruppe für Fragen zur Verfügung.