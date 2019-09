Facebook

Gewinnen Sie Karten für die recreation-Konzerte! © Werner Kmetitsch

PARISER SINFONIE

Dienstag, 15. Oktober 2019, 19.45 Uhr (5x2 Tickets)

Stefaniensaal

Wolfgang Amadeus Mozart: „Pariser“-Sinfonie Nr. 31 in D, KV 297

Richard Strauss: Oboenkonzert in D

Darius Milhaud: Dixtuor d’instruments à vent, op. 75

Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 90 in C

Céline Moinet, Oboe

recreation – GROSSES ORCHESTER GRAZ

Dirigentin: Marie Jacquot

BLITZE IM NOVEMBER

Dienstag, 26. November 2019, 19.45 Uhr (5x2 Tickets)

Stefaniensaal

Franz Schubert: Italienische Ouvertüre in D, D 590

Dmitri Schostakowitsch: Cellokonzert Nr. 1 in Es, op. 107

Felix Mendelssohn: Ouvertüre Nr. in h, op. 26, „Die Hebriden“

Franz Schubert: Sinfonie Nr. 3 in D, D 200

Julian Arp, Cello

recreation – GROSSES ORCHESTER GRAZ

Dirigentin: Daniela Musca

LOBGESANG

Dienstag, 17. Dezember 2019, 19.45 Uhr (5x2 Tickets)

Stefaniensaal

Wolfgang Amadeus Mozart: Exsultate, jubilate, KV 165

Georg Friedrich Händel: As Steals the Morn, aus „L’Allegro, il penseroso ed il moderato“, HWV 55

Felix Mendelssohn: Lobgesang. Sinfonie-Kantate in B, op. 52

Cornelia Horak & Alexandra Flood, Sopran

Franz Gürtelschmied, Tenor

Chor des Musikgymnasiums Dreihackengasse

(Einstudierung: Thomas Perstling-Edlmair)

recreation – GROSSES ORCHESTER GRAZ

Dirigent: Andreas Stoehr

BÄCHE IM HERBST

Dienstag, 22. Oktober 2019, 19.45 Uhr (5x2 Tickets)

Minoritensaal

Johann Sebastian Bach: Cembalokonzert in g, BWV 1058

Georg Philipp Telemann: Ouverture Burlesque in B, TWV 55:B8

Carl Philipp Emanuel Bach: Oboenkonzert in Es, WQ 165

Wilhelm Friedemann Bach: Streichersinfonie in F, F 67

Amy Power, Oboe

recreationBAROCK

Leitung: Eva Maria Pollerus, Cembalo

VIVALDI PUR

Mittwoch, 11. Dezember 2019, 19.45 Uhr (5x2 Tickets)

Minoritensaal

Antonio Vivaldi: Flötenkonzert in G, op. 10/4, RV 435

Concerto grosso in g, op. 3/2, RV 578, Concerto a quattro in B „Conca“, RV 163

Violinkonzert

Flötenkonzert in F, op. 10/5, RV 434

L’inverno, Concerto in f aus „Le Quattro Stagioni“, op. 8 Nr. 4

Doppelkonzert für zwei Traversflöten in C, RV 533

Maria Beatrice Cantelli & Heide Wartha, Flöten

recreationBAROCK

Leitung: Mónica Waisman, Violine