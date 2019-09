Wir verlosen 25x2 Karten für die Premiere von "Es war die Lerche" im LeBe Theater in Graz am 11. Oktober 2019. Teilnahmeschluss: 3. Oktober.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Rudi Ferder

Es war die Lerche - Eine Kultkomödie mit Musik von Ephraim Kishon

Was wäre aus Romeo und Julia, dem Liebespaar der klassischen Weltliteratur, geworden, wenn sie in jener schrecklichen Nacht nicht in der Gruft der Capulets gestorben wären? Wie sieht die romantische, alles verzehrende Liebe Jahre später aus?

Der mutige Ephraim Kishon lässt sie überleben. Romeo ist Ballettlehrer geworden, Julia kämpft verbissen gegen den Alltag und die gemeinsame Tochter Lucretia ist mit ihren 14 Jahren eine ausgeflippte Göre... Was würde wohl der arme Shakespeare dazu sagen?

Ephraim Kishon ist bekannt für seine feinen, urkomischen Texte und so ist diese Komödie ein Bühnenstück der besonderen Art, die den Titel Kultkomödie zu Recht trägt.

Ein Fest für Schauspieler und eine Herausforderung an die Lachmuskeln des Publikums.

Mit Rosie Belic, Bernhard Muik & Nikolaus Lechthaler. Musik: Martin Moro. Inszenierung: Lechthalter-Belic