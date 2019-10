Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx)

Alle reden von Digitalisierung - doch kommt alles, was technisch machbar ist? Und was als Nächstes? Was macht das mit dem einzelnen Menschen und der Gesellschaft? Und wie kann ich davon profitieren und mein Unternehmen daraus Chancen kreieren? Diese und viele weitere Fragen werden Ihnen beim 9. Innovationskongress #ik19vi vom 12. Bis 14. November in Villach beantwortet.

Den Auftakt bilden spannende Workshops (Academies) am Dienstag, dem 12. November. Am InnovationDay (13. November) werden Größen wie Roberto Verganti (School of Management Politecnico Milano), Wirtschaftsphilosoph Anders Indset, Bestsellerautor Richard David Precht oder Prof. Christian Seelos von der Stanford University zu hören sein.

Den krönenden Abschluss des Innovationskongresses #ik19vi bilden am Donnerstag, den 14. November das etablierte BauForum 2019 sowie das neue Formate SmartLivingForum (Wie sehen Alltag und Arbeitsplatz der Zukunft aus?).