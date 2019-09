Facebook

"Karneval der Klänge" als vielschichtiges Motto des diesjährigen Festivals. ©

Musikgaragen & Klangterassen

Mit einem fein komponierten Konzertprogramm startet die „haus.kultur“ am 22. 09. in ihr mittlerweile sechstes Festivaljahr. Insgesamt acht Konzerte mit klassischer Kammermusik, Weltmusik & Jazz, begleitet von Tanzeinlagen mit den Kindern und Jugendlichen der bespielten Siedlungen, verwandeln Tiefgaragen und Dachterrassen in stimmungsvoll unkonventionelle Konzertbühnen. Gegründet und geleitet vom steirischen Cellisten Erich Oskar Huetter, avancierten die Konzerte der haus.kultur über die Jahre von einem Geheimtipp zum veritablen Publikumsmagneten. Das Eröffnungskonzert in der Max-Mell-Allee ist heuer die Wiederholung und somit Österreichpremiere eines Konzerts im Rahmen des Sounding-Jerusalems-Festivals vom letzten August. Die Ouvertüre aus Mozart‘s „Die Hochzeit des Figaro“, Vivaldi‘s „Die vier Jahreszeiten“ und „Der Schwan“ aus Saint-Saëns‘ „Karneval der Tiere“ verbinden sich wunderbar mit Jazzkompositionen des Grazer Saxophonisten Patrick Dunst. Den klassischen Part übernimmt dabei das Oberton String Octet und der Intendant selbst.

Platzreservierungen für sämtliche Konzerte sind dringend empfohlen.

Der Eintritt ist frei! Sitzplatzreservierungen unter www.hauskultur.at und 0660.6632660