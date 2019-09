Die Gärtnerei Leitner bringt mit tollen Ermäßigungen für Vorteilsclub-Mitglieder Freude in den Herbst! Einlösbar bis 19. Oktober 2019.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Starten Sie in einen goldenen Gartenherbst! © KK

In Leitner's Gartenparadies warten auf Vorteilsclub-Mitglieder tolle Aktionen für einen goldenen Herbst!

Am Samstag, 21. September waren auf Ihrer Zeitung in der Region Graz und Umgebung vier Gutscheine, mit denen Sie tolle Ermäßigungen bei der Gärtnerei Leitner erhalten. Alternativ können Sie die Gutscheine auch direkt hier herunterladen oder in Ihrem Kleine Zeitung Büro Graz abholen.

Ihre Vorteile:

30% Ermäßigung auf eine Zimmer-Grünpflanze Ihrer Wahl

auf eine Ihrer Wahl 2für1-Ermäßigung auf Chrysanthemen im 13cm Topf (gültig auf zwei Stück zum Preis von einem)

auf (gültig auf zwei Stück zum Preis von einem) 30% Ermäßigung auf eine Rispenhortensienpflanze

auf eine 30% Ermäßigung auf eine Himbeerpflanze

Alle Ermäßigungen sind bis 19. Oktober 2019 auf lagernde Sorten einzulösen, solange der Vorrat reicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Jeweils einzulösen auf 1 Stück.

Leitner's Gärtnerei

Josef-Krainer-Straße 58, 8074 Raaba-Grambach

Tel. (0316) 40 23 24 17

www.leitnergaertnerei.at

buero@leitnersgaertnerei.at

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr

Samstag 8 - 13 Uhr