Die Restaurants von „Gusto Carnia“ laden Sie zu einer schmackhaften Entdeckungsreise in die malerische Bergregion ein ©

Genuss aus Karnien

Es gibt viele Gründe, die Bergregion „Carnia“ im nördlichen Friaul zu besuchen. Sei es wegen der fantastischen Natur, den unberührten Bergwelten oder aber wegen der einzigartigen Kulinarik, die sich hier, nahe der Kärntner Grenze, ihre Traditionen über viele Jahrhunderte bewahrt hat. Gemeinsame Geschichte verbindet eben. Und so haben sich im Verein „Gusto Carnia“ einige der besten Gastronomen und Produzenten Karniens zusammenden sie bis Jahresende zu einer einzigartigen kulinarischen und kulturellen Entdeckungstour ein.



In den teilnehmenden Restaurants (siehe Info) wird das Beste aufgetischt, was die Region zu bieten hat. Und das ist weltweit einzigartig. In Karnien existiert eine sehr originelle und naturnahe Küchentradition, die sich aber auch stets weltoffen präsentierte – das berühmte Tiramisú etwa stammt von hier.