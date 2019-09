Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 2für1-Kartenermäßigung für die Matakustix-Show am 30. November 2019 in Klagenfurt!

Matakustix: Die erfoglreiche Band rund um Matthias Ortner bezeichnet ihren Musikstil selbst als "Alternative Volksmusik". ©

Großes Fest der Musik rund um Matakustix

Zum fünfjährigen Jubiläum lädt die Kärntner Band in die Messehalle Klagenfurt.

Nach der ausverkauften Show im letzten Jahr mit knapp 3000 Besuchern bringt die fünfte Auflage der Matakustix- Show am 30. November die Messehalle 4 in Klagenfurt zum Beben (Einlass 18 Uhr, Vorband 19 Uhr, Showbeginn 20.30 Uhr). Als musikalische Gratulanten sind Voxon, Counterweight Official, der gemischte Chor Wabelsdorf, Die 270 Saiten, Arnold Vigh, Stefan Mörtl, Ivano Albano und Blues Micki mit dabei.

Gemeinsam mit den Jubilaren feiern sie ein großes Fest der Musik und vereinen Traditionelles und Modernes unter einem Dach.