Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verbringen Sie mit der Kleinen Zeitung und zahlreichen begeisterten Radfahrern eine gemeinsam Ausfahrt entlang des Drauradwegs. ©

Gemütliche Radtour im Herzen Kärntens

Beim Kleine Zeitung E-Bike-Day steht der germeinsame Spaß am Radfahren und an der Bewerbung in unserer Natur im Vordergrund.

Ein topmodernes E-Bike testen, sich kulinarisch verwöhnen lassen und gemeinsam einen fantastischen Tag erleben? Am 21. September findet erneut exklusiv für Kleine Zeitung-Vorteilsclub-Mitglieder der „Kleine Zeitung E-Bike Day“ statt! Im herrlichen Spätsommer können Sportbegeisterte so einen sensationellen Tag erleben.

WO findet der E-Bike Day statt?

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Rathausplatz in Villach, wo auch die Leihräder der Firma Papin Sport an die Teilnehmer ausgegeben werden. Im Anschluss geht es mit den Leih-E-Bikes in Richtung Faaker See. Die Strecke führt zuerst an der Gail entlang in Richtung Faaker See bis auf die Taborhöhe und dann weiter über Ledenitzen und Rosegg am Drauradweg zurück nach Villach. Unterwegs gibt es am Tabor eine Pause mit Verpflegung. Beim Congress Center Villach werden die E-Bikes wieder von Papin Sport entgegengenommen. Im Sudhaus der Villacher Brauerei wartet um cirka 15 Uhr eine Stärkung mit Kärntner Nudeln und Getränken.