Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erleben Sie neben Andy Borg und Monika Martin auch Oliver Haidt und die Kaiser! ©

Weihnachtskonzert Fantasia

Das ganz besondere Konzert



Rudi Mally’s große Weihnachtsshow für die ganze Familie



Rudi Mally, Gastroprofi, ausgezeichneter österreichischer Veranstalter und Förderer der österreichischen Volksmusik- und Schlager-Szene, hat für das Fantasia-Weihnachtskonzert wieder ein ganz besonderes Star-Aufgebot verpflichtet.



Als perfektes Geschenk für jeden Anlass und als unvergessliches Erlebnis in der schönsten Zeit des Jahres entführt er Jung und Alt im Dezember in das Reich der musikalischen Fantasien.



An seiner Seite werden am 22. Dezember 2019 in der Steiermarkhalle am Schwarzl See bei Graz Andy Borg, Monika Martin, Oliver Haidt und die Kaiser den Abend stimmungsvoll gestalten.



Durch das Programm schwungvoll-festlicher Weihnachtsklänge führt Schlagersänger und Musikantenstadl-Moderator Andy Borg.



Jeden Besucher erwartet ein Überraschungsgeschenk, stolze Besitzer eines VIP-Tickets werden auch kulinarisch verwöhnt.





Ort: Steiermarkhalle am Schwarzl See bei Graz

Termin: 22. Dezember 2019 um 15 Uhr

Tickets: € 54,- | VIP € 74,-

Falls Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten erhalten Sie hier Ihre Tickets:

Rudolf Graz-Eggenberg, Bacherlwirt Hengsberg, Raiffeisen, Ö-Ticket

T: +43 699 10410875, online www.mally-events.at (per Nachnahme)