Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Oberkrainer Weihnacht - ein Konzert für die ganze Familie! ©

Oberkrainer Weihnacht - Stimmungsvoll feiern

Rudi Mally’s Oberkrainer-Konzert für die ganze Familie

Rudi Mally hat mit den Volksmusik-Höhepunkten Oberkrainer-Award, Oberkrainer Kristall und Oberkrainer Gala seit 2007 schon Geschichte geschrieben und die besten Interpreten der Oberkrainer-Klänge auf die Bühne geholt. Deshalb hat sich der Gastroprofi, erfahrene Veranstalter und Förderer der österreichischen Volksmusik- und Schlager-Szene nach dem großen Erfolg im Vorjahr für die schönste Zeit im Jahr wieder ein ganz besonderes Weihnachtskonzert für die Freunde des berühmten Oberkrainer-Sounds von Slavko Avsenik einfallen lassen.

Am 21. Dezember 2019 werden die Alpenoberkrainer, der Sulmtal Express, die Ladykryner und die Jungen Paldauer in der Steiermarkhalle am Schwarzl See bei Graz mit ihren schönsten Liedern ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert gestalten, das die Herzen von Jung und Alt höher schlagen lassen wird.

Moderiert wird dieser stimmungsvolle Abend von Daniel Düsenflitz. Stolze Besitzer eines VIP-Tickets werden auch kulinarisch verwöhnt.

Die Oberkrainer Weihnacht von Rudi Mally, der nicht umsonst mit dem österreichischen Veranstalterpreis ausgezeichnet wurde, ist als perfektes Geschenk und unvergessliches Konzert-Erlebnis schon eine lieb gewonnene Tradition

Ort: Steiermarkhalle am Schwarzl See bei Graz

Termin: 21.12.2019 | Einlass 19 Uhr | Beginn 20 Uhr

Tickets: € 39,- | VIP € 59,- inkl. Sekt- und Brötchenbuffet

Falls Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten erhalten Sie hier Ihre Tickets:

Rudolf Graz-Eggenberg, Bacherlwirt Hengsberg, Raiffeisen, Ö-Ticket

T: +43 699 10410875, online www.mally-events.at (per Nachnahme)