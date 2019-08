Wir verlosen für 20 Vorteilsclub-Mitglieder ein Essen beim Backhendlfest in St. Georgen am Längsee. Teilnahmeschluss: 3. September 2019

Wir verlosen im Rahmen des Backhendlfestes 10x2 Gutscheine für ein Essen bei den teilnehmenden Bauern/Gastronomen. © Markus 'Traussnig

Silbernes Jubiläum fürs knusprige Bauernbackhendl

25 Jahre Bauernbackhendl-Fest feiern in diesem Jahr die teilnehmenden Bauern und Gastronomen in der Region Längsee Hochosterwitz. Liebhaber gebackener Köstlichkeiten können sich von 6. bis 8. September 2019 in den mit dem „Gockel“ gekennzeichneten Betrieben kulinarisch verwöhnen lassen.

Lange vor Start-up, Pop-up und der großen Wertschätzung regionaler Lebensmitteln und Wirtschaftskreise hatten eine Handvoll Bauern und Wirten rund um den Längsee und der Burg Hochosterwitz die Idee, das Ferienfinale mit kleinen Hoffesten zu feiern. Das Bauernbackhendl, seit jeher ein traditionelles, bäuerliches Sonntagsgericht, sollte bei herrlichen, frühherbstliche Wetter und geselligen Beisammensein Stadt und Land an einen (Stamm-) Tisch bringen. Das besondere dieses Festes war und ist, dass es nicht am einem Platz, sondern auf den jeweiligen Höfen und Wirtshäusern stattfindet. So kann man nicht nur das g’schmackige Bauernbackhendl und den unter der Burg Hochosterwitz gekelterten Hendlwein genießen, sondern auch verschiedenste Köstlichkeiten aus Küche und Keller der jeweiligen Gastgeber. Die bunten, künstlerisch gestalteten Gockel(-hähne) auf riesigen Strohballen weisen den Weg zu den „Futterplätzen“.

Die teilnehmenden Gastronomen bzw. Bauern:

Liesinger vlg. JOSL

Brunnerhof

Liegl am Hiegl

Der Schumi. Landgasthof

Seegasthaus am Längsee

Wirtshaus Gelter

Rathaus im Georgium

Hüflwirt am ÖL.berg

Stift St. Georgen