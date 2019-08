Wir verlosen 10x2 Karten für das Konzert "Best of Classic" mit symphonischem Orchester am 14. September in Fernitz. Teilnahmeschluss: 4. September 2019

Gewinnen Sie Karten für "Best of Classic" am 14. September in Fernitz! ©

Wir verlosen 10x2 Karten für das Konzert "Best of Classic" unter der musikalischen Leitung von Dominik Magnet am 14. September 2019 im VAZ Fernitz. Lassen Sie sich von der Musik - vorgetragen von einem symphonischen Orchester, Karl Vorraber an der Violine und Elissaveta Staneva-Vogl an der Viola - verzaubern und tauchen Sie ein in die Stücke der ganz Großen: Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Martin Kraus, Pjotr Iljitsch Tschaikowski, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven.

Falls Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten erhalten Sie hier Tickets: 0664 325 1570 bzw. magnet.dominik@gmail.com

Preise:

VVK: 25 Euro

AK: 30 Euro