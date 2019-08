Facebook

Genuss garantiert: Eine Vielzahl regionaler Aussteller kommt mit ihren hochwertigen Produkten zum Glocknerlamm-Fest ©

Köstliches Fest am Fuße des Glockners

Am 7. und 8. September findet in Heiligenblut zum 17. Mal das Glocknerlamm-Fest statt - ein fröhliches Ereignis für die ganze Familie.

Wenn sich der Sommer langsam verabschiedet, die Wälder bunter und die Schatten länger werden, beginnt eine besonders schmackhafte Zeit in Heiligenblut am Großglockner. Alle heimischen Vereine helfen zusammen und ziehen für einen kulinarischen September an einem Strang. So findet am 7. und 8. September zum bereits 17. Mal das Glocknerlamm- Fest statt. Am Samstag, 7. September, startet das Fest um 10 Uhr mit einer „Genusswanderung mit allen Sinnen“ in den Nationalpark Hohe Tauern, begleitet von Nationalpark-Rangern. Nach einer herzhaften Glocknerlamm-Jause bringen die Großglockner-Bergbahnen die Teilnehmer zurück ins Ortszentrum, wo ab 12 Uhr ein buntes Programm geboten wird: Kulinarische Schmankerln rund ums Glocknerlamm, zahlreiche Aussteller und musikalische Unterhaltung durch heimische Kleingruppen warten auf die Besucher. Am Sonntag geht es um 9.45 weiter mit einem Festgottesdienst, anschließendem Frühschoppen und einem kulinarisch- musikalischen Nachmittag.

Wir haben für unsere Vorteilsclub-Mitglieder 20 kostenlose Plätze für die Genusswanderung am 7. September reserviert (maximal zwei Plätze pro Mitglied möglich).



Info und Anmeldung unter Tel. (04824) 2700-20