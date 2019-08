Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zum ersten Mal in Österreich: GRIP - Das Motorevent © GRIP Motorevents: Nicolas Meiringer, Image Entertainment

Motorsportfreunde aufgepasst: GRIP kommt nach Österreich!

Spielberg hat allen Grund sich zu freuen: Im letzten Jahr besuchten über 50.000 Autobegeisterte die GRIP-Events in Bispingen, am Sachsenring und am Nürburgring. Dieses Jahr brach das Event bereits mit 10.000 Besuchern an Pfingsten am Sachsenring den eigenen Rekord. Nun ist GRIP zum ersten Mal in Spielberg am Start.

Das familienfreundliche Autotreffen richtet sich an alle Autofreaks, Technikliebhaber und Motorsportfreunde und präsentiert rund 800 spektakuläre Gearheads - vom Tuning Car über originale Survivor bis zum individuellen Customizer und High-End-Supersportwagen. Ein umfangreiches Streckenprogramm mit vielen Events zum Mitmachen für die ganze Familie lässt die Besucher hautnah die Faszination von Technik, Tuning und Fahrspaß erleben und entdecken.

Neben tollen Autos und jeder Menge Action und Spaß für die ganze Familie erwarten Sie auch bekannte Gesichter aus der RTL II-Sendung „GRIP - Das Motormagazin“, wie Matthias Malmedie, Det Müller und Niki Schelle welche ebenfalls vor Ort sind und auf Tuchfühlung mit den Fans gehen.

Tickets und weitere Informationen zum Event finden Sie unter www.grip-dasmotorevent.de

©