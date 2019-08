Wir verlosen 4x2 Karten für das Konzert von K.Flay am 9. November im Dom im Berg in Graz. Teilnahmeschluss: 13. Oktober 2019

Indierock-Größe in Graz

Im Vorprogramm der Imagine Dragons und mit dem Indie-Hit „Blood In The Cut“hat sich die amerikanische Sängerin und Songwriterin K.Flay auch hierzulande einen Namen gemacht. Mit ihrem dritten Album „Solutions“ im Gepäck gastiert sie im Rahmen ihrer Tournee auch in Graz.