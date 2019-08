Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Gabalier © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Nach 2016, 2017 und 2018 spielt der wieder genesene Andreas Gabalier auch 2019 wieder am Fuße der Planai in Schladming.

Beim Sommerfestival gibt es drei Tage volles Programm - angefangen vom Gipfeltreffen am 22. August auf der Hochwurzen, bei dem die Fans vor dem Konzert einen "Andi zum Angreifen" erleben können. Am Freitag und Samstag spielt Gabalier zwei Shows im Rahmen seiner Jubiläumstournee, das Vorprogramm beginnt an beiden Tagen schon um 15 Uhr am Hauptplatz und Wetzlar Platz.

Der Samstag ist restlos ausverkauft, aber für den Freitag verlosen wir Tickets!