Andreas Gabalier © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Ein „zerstörter Volksrock’n’ Roller“ hat sich gestern Mittag mit einer Facebook-Video-Ansprache an seine Fans gewandt – wieder aus seinem Bett. „I kann fast net aufstehen, so kaputt bin i“, sagt Andreas Gabalier im Video, das er als Dankeschön für „das schönste Gamsstadt-Konzert, an das ich mich erinnern kann“, postete. Die Fans in Kitzbühel hätten ihn getragen – „aber es war vielleicht doch noch ein paar Tage zu früh, um auf die Bühne zu gehen.“

In den nächsten Tagen will sich der nach einem Magen-Darm-Infekt um acht Kilo abgemagerte Star noch einmal richtig erholen, um für die „Heimspiel“-Konzerte am Freitag und Samstag in Schladming fit zu sein. Erwartet werden zusammen rund 30.000 Fans, schon am Donnerstag geht es mit einem Fantreffen auf der Hochwurzen los.