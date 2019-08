Facebook

Gewinnen Sie einen Kurzurlaub beim Pohaca fest im Rosental! ©

Kurzurlaub für 2 Personen beim Pohaca-Fest im Rosental gewinnen

Das Rosentaler Pohaca-Fest zählt seit Jahren zum fixen Bestandteil des jährlichen Veranstaltungskalenders Kärntens, in der einzigartigen Carnica-Region Rosental. Die Veranstaltung findet im wunderbaren Ambiente des Gaston-Glock-Parks in der Stadtgemeinde Ferlach statt. Das 14. Rosentaler Pohaca-Fest bietet auch dieses Jahr ein vielfältiges Angebot an Kärntner Schmankerln. „Hauptakteure“ sind dabei einmal mehr die selbst gemachten Pohacen. Heimische Produkte von bester Qualität werden an den Marktständen angeboten und können dort verkostet und natürlich auch käuflich erworben werden. Im Festzelt gibt es warme, regionale Kärntner Schmankerlnsowie Kaffee und Pohacen. Ein weiteres Glanzlicht in diesem Jahr ist die Pohaca- Backstube. Wer dem Duft von Zimt, Rosinen und frischem Germteig folgt, darf mit fachkundiger Begleitung das Pohaca- Backen selbst ausprobieren. Selbstverständlich dürfen die Leckereien danach mit nach Hause genommen oder gleich vor Ort vernascht werden. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist wieder der Pohaca- Wettbewerb mit der Prämierung der von den Hausfrauen und Hausmännern selbst gebackenen Pohacen, die mit viel Liebe, Hingabe und Sorgfalt nach traditionellen sowie „geheimen„ Rezepten zubereitet werden. Für Unterhaltung sorgen das Toma Bosˇkin Trio und die alljährliche Modeschau mit Mitwirkenden aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Sport. Spannend wird es in diesem Jahr auch wieder bei der Verlosung wertvoller Sachpreise, an der die anwesenden Besucherinnen und Besucher teilnehmen.

Weitere Informationen unter: www.pohaca-fest.at