Wir verlosen 4x2 Spottertickets für die AIRPOWER am 7. September 2019 in Zeltweg! Teilnahmeschluss: 27. August 2019

Mitspielen und gewinnen! © Andreas MACHER

Die AIRPOWER19 ist eine Veranstaltung für die ganze Familie, eine Leistungsschau von rund 200 Zivil- und Militärluftfahrzeugen aus x (wird erst fixiert) Nationen, darunter 50 Luftfahrzeuge des Bundesheeres und die historische Flugstaffel der Flying Bulls. Die AIRPOWER ist ein Treffpunkt von Flugfans aus aller Welt und findet am 6. und 7. September von 9 bis 17 Uhr (Einlass ab 7, Sperre um 19 Uhr) am Fliegerhorst des Bundesheeres in Zeltweg (Steiermark) statt. Rund 300.000 Zuschauer werden erwartet.