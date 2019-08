Facebook

Mit Tipps von Thomas Jaklitsch im Team von Steff Wagner. ©

Rekordverdächtig Radeln

Bei der „gigasport 6/12/24-h Radtrophy“ heißt es zum 14. Mal nonstop radeln für den guten Zweck. Von 13. bis 15. September wird beim ältesten 24-Stunden-Radevent Österreichs die Kirschenhalle in Hitzendorf bei Graz unermüdlich umrundet. Das schnelle Rennen mit technisch interessanten Passagen um die Kirschenhalle machen dieses Event zum Finale und Höhepunkt des österreichischen 24-h-Radrenncups. Erleben Sie dieses Benefizrennen heuer im Team des dreifachen Ultraradweltrekordlers Steff Wagner! Mit etwas Glück können Sie einen von drei Startplätzen in Wagners Team in der Vierer-Staffel im 24-Stunden-Bewerb gewinnen. Zusätzlich gibt es für einen Wagemutigen wahlweise einen 12- oder 24-Stunden- Solostartplatz zu gewinnen.

Falls Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten ist die reguläre Anmeldung bis zum 3. September in allen Kategorien möglich! Mehr Informationen und Updates sind im Internet under www.24hradtrophy.com zu finden.