Zum Kinopreis ins Schauspielhaus © Lupi Spuma

Theater zum Kinopreis

Der dunklen Vergangenheit mit trockenem Humor und überragender Puppenkunst begegnen oder doch lieber Gesellschaftskritik mit turbulenter Situationskomik verbinden? So unterschiedlich die beiden Publikumserfolge „Böhm“ und „Einen Jux will er sich machen“ auch sind, so sind doch beide Meister der feinen Unterhaltung. Und die können Kleine Zeitung Vorteilsclub Mitglieder im Grazer Schauspielhaus zum Kinopreis genießen. Je nach Verfügbarkeit können Sie sich auch für beide Inszenierungen je zwei Karten sichern. In „Böhm“ beschäftigt sich Puppenspieler und Regisseur Nikolaus Habjan mit einem finsteren Kapitel europäischer Geschichte, in dem Dirigent Karl Böhm die Hauptrolle spielt. Nestroys wohl berühmteste Komödie „Einen Jux will er sich machen“ ist inszeniert von Dominique Schnizer und verfeinert mit Couplets von Stefanie Sargnagel ein besonderer Genuss.