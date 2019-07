Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kärnten Card ©

Wer die Kärnten Card hat, der kann viel erzählen. Und mit einer Story vom Besuch eines Kärnten Card-Ausflugsziels tolle Preise gewinnen.

Was wäre der Kärntner Sommer ohne die Kärnten Card? Wahrscheinlich nur halb so schön!

Denn die beliebte Karte bietet täglich mehr als 100 Ausflugsziele in ganz Kärnten sowie mehr als 60 Bonuspartner mit tollen Ermäßigungen. Egal ob Sie gemeinsam mit der Familie gerne in den Tierpark gehen, einen Ausflug in das Freibad machen oder im Kletterpark luftige Höhen erklimmen – die Kärnten Card bietet all das und noch viel mehr.

Mit ihr kommt man hoch hinaus – beispielsweise auf der Heidi Alm Falkert – aufs Wasser – z. B. mit der Drauschifffahrt Villach-Faakersee oder tief hinein wie bei den Obir Tropfsteinhöhlen. Kärnten hat so viel Spannendes und Abwechslungsreiches zu bieten - und das alles vereint die Karte in einem einzigartigen Paket.



Lassen Sie uns an Ihren Erlebnissen mit der Kärnten Card teilhaben – es lohnt sich. Mit Ihrer Erlebnisgeschichte können Sie in diesem Sommer einen von zehn tollen Preisen gewinnen.

Diese sind: Drei Kärnten-Kurzurlaube für zwei Personen in Kärnten sowie (Preis vier bis zehn) praktische Ausflugsutensilien.

Also, auf zu Ihren liebsten Card Ausflugszielen!

Gewinnspiel. Schicken Sie uns Ihre Erlebnisgeschichte vom Besuch eines Kärnten-Card Ausflugsziels und gewinnen Sie tolle Preise. Sie können das Schreiben natürlich auch gerne Ihren Kindern oder Enkelkindern überlassen.



Zu gewinnen gibt es:

1. bis 3. Preis: Kurzurlaub für zwei Personen in Kärnten.

4. bis 10. Preis: Sachpreise - nützliche Utensilien für einen Ausflug.



Einsendeschluss ist Donnerstag, der 30. August 2019. Sie haben also genug Zeit, die Kärnten-Card-Ausflugsziele zu besuchen und uns davon zu berichten.



So können Sie teilnehmen:

mit Brief an die Kleine Zeitung, Postfach 22, 8011 Graz, per E-Mail an: vorteilsclub@kleinezeitung.at

oder Sie bringen Ihre Geschichte direkt in ein Büro der Kleinen Zeitung.



Geben Sie bitte das Kennwort „Kärnten Card“ und Ihre Vorteilsclubnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich verständigt.

Sommerpaket Kärnten Card 2019 Preis pro Gutschein / Sommerpaket - gültig 01.07.2019 – 27.10.2019 Erwachsene: Euro 69,00

Kinder (Jg. 2004-2012): Euro 35,00 Kinder ab dem Jahrgang 2013 und jünger können die Ausflugsziele in Begleitung der Eltern oder Großeltern mit einer aufgeladenen Karte kostenlos benützen. Vorteile der Kärnten Card: Einmal zahlen

Freier Eintritt bei mehr als 109 Ausflugszielen

gültig bis 27. Oktober 2019

Vier Super-Bonus-Partner mit 50 Prozent Ermäßigung

Über 60 Bonuspartner mit weiteren tollen Ermäßigungen

Alle Infos unter www.kaerntencard.at

Aufladenstellen Kleine Zeitung Aufladen zu den Öffnungszeiten in allen Kleine Zeitung Büros in Kärnten möglich. ACHTUNG - Sommeröffnungszeiten von 8. Juli bis 6. September 2019 Büro Klagenfurt, Hasnerstraße 2, 9020

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 8 bis 16 Uhr Büro Lienz, Johannesplatz 2, 9900

Öffnungszeiten: Mo-Do von 8 bis 14 Uhr, Fr von 8 bis 12 Uhr Büro Spittal/Drau, Hauptplatz 6, 9800

Öffnungszeiten: Mo-Do von 8 bis 14 Uhr, Fr von 8 bis 12 Uhr Büro St. Veit, Hauptplatz 27 A, 9300

Öffnungszeiten: Mo-Do von 8 bis 14 Uhr, Fr von 8 bis 12 Uhr Büro Villach, Freihausgasse 10, 9500

Öffnungszeiten: Mo-Do von 8 bis 14 Uhr, Fr von 8 bis 12 Uhr Büro Wolfsberg, Am Weiher 11/2, 9400

Öffnungszeiten: Mo-Do von 8 bis 14 Uhr, Fr von 8 bis 12 Uhr

Hinweis: Ab 2018 wird es kein Herbstpaket mehr geben.