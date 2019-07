Facebook

Besuchen Sie den ersten "Echt Graz City-Flohmarkt" am 2. August in der Herrengasse! ©

Am 2.August lädt der Verein „Echt Graz- Gemeinschaftsaktion Innenstadt“ von 10.00-17.00 Uhr zum ersten "Echt Graz City-Flohmarkt" ein. Direkt in der Herrengasse, im Herzen der Grazer Innenstadt, laden zahlrei-che Verkaufsstände der Innenstadtkaufleute zum Stöbern ein. Das Sortiment dabei ist äußerst vielseitig: Von Mode, Schuhen, Schmuck und Kosmetik, bis hin zu Geschenkartikel und Haushaltswaren ist alles dabei. Zusätzlich sorgen Kulinarik Stände für das leibliche Wohl. Kinder können sich bei der Mal- und Kreativsta-tion der Kinderfreunde Steiermark überraschen lassen oder den Pferdebahnwagen des Tramway Museum bestaunen. Nebenbei lassen sich beim Bummeln auch immer wieder neue Geschäfte entdecken, die die Innenstadt so einzigartig machen.

Erleben Sie echtes Stadtgefühl!