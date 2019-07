Facebook

Gewinnen Sie Karten für das "Bergjuwelen-Konzert" © (c) Fred Lindmoser

Klingende Abende am Bergsee

Aufgrund der großen Beliebtheit und regen Nachfrage an Konzerten auf der Bürgeralpe folgt im Anschluss an die „Mariazeller Bergwelle“ diesen Sommer eine Konzertreihe im stimmungsvollen Ambiente des Bergsees. Die Auffahrt zur Seebühne in 1.270 m erfolgt mit übrigens dem Sessellift aus St. Sebastian. Die Edlseer zählen bereits zu den Stammgästen in Mariazell. Bei ihrem Auftritt am 9. August präsentieren sie neben bekannten Hits wie dem „Mariazeller Lied“ – ihre Hymne an die Region – auch Lieder ihres letzten Albums „Owa heit do gemma feiern".

Das Konzert der Edlseer begleiten die Mayrhofner mit dem Geigenopa aus Tirol, Deutschlands Pop- und Schlagerprinzessin Madeline Willers und die mehrmals mit Platin ausgezeichnete Schweizer Sängerin Francine Jordi. Zusammen verwandeln sie die Mariazeller Bürgeralpe an diesem Abend zu einem klingenden Bergjuwel.

Bei diesem Konzert möchten Sie gerne dabei sein? Dann machen Sie doch bei unserem Gewinnspiel mit, bei wir dem 25x2 Karten inklusive einem persönlichen Treffen mit den Musikern verlosen.