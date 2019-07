Wir verlosen 4x6 Eintritte für den Waldseilgarten in den Baumkronen des Hilmteichs in Graz. Teilnahmeschluss: 5. August 2019

Ein Waldseilgarten der Extraklasse befindet sich direkt in Graz in den Baumkronen des Hilmteichs. Während die meisten Hochseilgärten fernab von den Ballungszentren in den steirischen Wäldern etwas versteckt liegen, gibt es in Graz ein Hochseilerlebnis mitten in der Stadt.