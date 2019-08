Facebook

Gewinnen Sie Tickets für die MotoGP 2019 in Spielberg! ©

Am Spielberg feierten in den vergangenen drei Jahren jeweils über 200.000 Zuschauer die Motorrad-Weltmeisterschaft im Herzen der Steiermark. Ungebrochen ist die Begeisterung der österreichischen Fans für die Zweirad-Heroes der MotoGP, Moto2 und Moto3. Der Run auf die Sitzplätze für 9. bis 11. August ist enorm.

Traumhafte Kulisse. Mit vollen Rängen der Steiermark Tribüne, Red Bull Tribüne, Tribüne Nord, KTM-Tribüne Mitte, Start-Ziel-Tribüne und auch der Tribüne T10 an der Zielkurve des Red Bull Ring wird die Motorrad-WM 2019 am Spielberg wieder in eine atemberaubende Kulisse gehüllt. Der Ansturm auf die Sitzplatz-Tickets ist überwältigend.



Windschatten-Duelle hautnah. Mit einem Ticket für den Motorrad Grand Prix von Österreich sind die Fans live dabei, wenn sich Stars wie der fünffache MotoGP-Champion Marc Márquez (ESP), All-Time-Hero Valentino Rossi (ITA), Andrea Dovizioso (ITA) oder Johann Zarco (FRA) Windschatten-Duelle bei knapp 300 km/h liefern, bevor sie ihre Zweirad-Raketen innerhalb weniger Sekunden schier unvorstellbar bei 70-80 km/h wieder einfangen.

Highspeed am Stehplatz. Wen es bei der MotoGP-Action nicht auf den Sitzen hält, der ist am Stehplatz-Areal bestens aufgehoben. Neben Tickets für zahlreiche Tribünen gibt es noch jede Menge Stehplatz-Tickets. Für 95 Euro können sich Fans am gesamten Rennwochenende entlang der Schönberggeraden frei bewegen und spüren am eigenen Leib einen der spektakulärsten Highspeed-Abschnitte des Red Bull Ring.

„Steirer Club“ für hohe Ansprüche. Während die Motorrad-Königsklasse am Spielberg gastiert, sind im „Steirer Club“ exklusive Bereiche eingerichtet, inklusive Sitzplatz auf der myWorld Start-Ziel-Tribüne und Parkplätze ganz in der Nähe des Red Bull Ring. Direkt beim voestalpine wing, dem architektonischen Highlight der Rennstrecke, genießen die Gäste ganztägig eine „Open Bar“ und kulinarische Schmankerl mit dem Besten, was die steirische Küche zu bieten hat.

„Spielberg MotoGP Bike City“. Die MotoGP ist von 9. bis 11. August zum vierten Mal Zugpferd für ein unvergleichliches Rennsport-Volksfest auf dem Red Bull Ring. Zu den Side-Event-Highlights zählen Autogramm-Sessions und Open-Air-Konzerte in der „Spielberg MotoGP Bike City“ sowie FMX Shows direkt an der Red Bull Tribüne – ein Pflichttermin für alle Motorrad-Fans!

Sollten Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen; hier geht es zu den Tickets: www.projektspielberg.com