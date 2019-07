Wir verlosen wieder 25 Kurzurlaube für je 2 Personen in unseren Partnerhotels in der Steiermark und in Kärnten. Teilnahmeschluss: 18. August 2019

Mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 25 Urlauben in Österreich für je zwei Personen! ©

Weil spontane Urlaube die schönsten sind...

Spontane Kurzausflüge verleihen dem Leben Würze. Mit dem Urlaubsgewinnspiel haben Vorteilsclubmitglieder nun die Chance, einen von 25 Kurzurlauben zu gewinnen. Die glücklichen Gewinner werden in eines von fünf Hotels entführt, zum Beispiel in das Maiers Kuschelhotel in Loipersdorf. Das gemütliche Hotel ist perfekt gelegen für einen Tag in der Therme und sorgt außerdem durch seine stimmungsvoll gestalteten Zimmer für romantische Stunden. Eine herrliche Wellnesswelt direkt im Hotel ist im NockResort in Bad Kleinkirchheim zu finden. Wie wäre es etwa mit einer kleinen Wandertour durch die Nockberge und einem anschließenden entspannenden Bad im Whirlpool? Perfekt gelegen für einen Wanderurlaub sind auch das Heidi Hotel in Patergassen und das Hotel Katschberghof in Rennweg. Beide befinden sich inmitten eines Wanderparadieses und bieten herrliche Wanderrouten, die quasi vor der Haustüre beginnen. Von einem besonderen Naturerlebnis profitieren auch

die Gäste des Winzerhauses Georgiberg in Ehrenhausen. Das Winzerhaus liegt nämlich direkt inmitten des südsteirischen Weinlands.

Tipp:

Kennen Sie schon unsere „2für 1“-Urlaubsangebote?

Zwei Personen urlauben, aber nur eine Person bezahlt – somit sparen Sie sich 50 Prozent Ihres Urlaubsbudgets! Egal ob Wellness-, Bade-, Genuss- oder Wanderurlaub: Im Vorteilsclub ist für jeden der passende Kurzurlaub dabei. Gleich reinschauen und „2 für 1“-Urlaub buchen:

reise.kleinezeitung.at

Wir wünschen Ihnen viel Glück!