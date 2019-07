Kinder von Vorteilsclub-Mitgliedern können ab Montag (15.07.2019) in allen Kleine-Zeitung-Büros ihr kostenloses Sommer-Sackerl abholen! Solange der Vorrat reicht!

Das Sommer-Sackerl ist der perfkte Begleiter durch die Ferien! © (c) Armin Rugani

Ein Sackerl voller Sommerspaß

Zu Schulbeginn gibt es die Schultüte und zum Ferienbeginn gar nichts? Da läuft etwas falsch, finden wir. Immerhin sollte auch der Start in die Sommerferien richtig gefeiert werden und zu jeder guten Party gehören nun einmal Geschenke.

Daher bekommen Kinder von Vorteilsclubmitgliedern ab heute das Sommer-Sackerl von der Kleinen Kinderzeitung und vom Vorteilsclub geschenkt.

Nicht nur das Innenleben des Sommer-Sackerls sorgt für Freude – auch das Turnsackerl an sich macht schon einiges her. Der praktische Beutel ist der perfekte Begleiter für den Sommer – ob auf einem Ausflug, beim Baden oder im Urlaub.

MEIN V%RTEIL: Der Vorteilsclub und die Kleine Kinderzeitung schenken Schulkindern von Vorteilsclub-Mitgliedern für die Ferien ein tolles Sommer-Sackerl mit Überraschungen. Wann: Ab Montag 15.07.2019

Wo: in allen Büros der Kleinen Zeitung ACHTUNG: Solange der Vorrat reicht! Pro Kind wird ein Sommer-Sackerl ausgegeben (max. zwei Sackerl pro Vorteilsclub-Mitglied).