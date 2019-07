Facebook

Freischreiben – Schreibworkshop mit Florian Labitsch

Wer schon immer die eigene Geschichte erzählen, um Worte ringen, sich auf die Suche nach dem tonangebenden Sprachsound begeben wollte, liegt bei der Schreibwerkstatt buchstäblich richtig. Der Workshop bietet die Möglichkeit, selbst literarische Texte zu verfassen, sowie über Schreibtechniken und Themenwahl Neues zu erfahren. In praktischen Schreibübungen können die Teilnehmerinnen prägende Erlebnisse in eigene Worte fassen. Oder in Form des Bewusstseinsstroms einfach niederschreiben, was ihnen gerade durch den Kopf geht.

Außerdem zeigt der Grazer Autor Florian Labitsch Publikationsmöglichkeiten von Prosa, Lyrik und Drama auf. Einblicke hinter die Schreibkulissen bieten ausgewählte Text- und Interviewpassagen von Schriftstellerinnen.

Mag. Florian Labitsch (*1980 Graz, lebt in Graz) ist Autor und Museumsmitarbeiter (Universalmuseum Joanneum). Abgeschlossenes Diplom-Studium der Geschichte an der Universität Graz. Publikation von Prosa in Literaturzeitschriften (Lichtungen, manuskripte, perspektive, BELLA triste), über 100 journalistischen Beiträgen in Printmedien (Falter, Kleine Zeitung) und wissenschaftlichen Aufsätzen (Historisches Jahrbuch der Stadt Graz). Teilnahme an Lesungen in Graz (Literaturhaus, Forum Stadtpark, Minoriten), Wien (Literaturhaus, Die Angewandte), Berlin und Hildesheim. Mitglied des Autor*innen-Kollektivs plattform. Literaturförderpreis der Stadt Graz 2018, BMUKK-Arbeitsstipendium für Literatur 2013+2018, Salinen-Austria-Stipendium 2011. Organisation von Lesungen für das Literaturhaus Graz (2014-18), u. a. die Formate Montagsbühne (11 Lesungen, 2016-2017, gem. mit Christoph Szalay), plattform- Lesungen. Veröffentlichungen: "Volume 1. Zehn Jahre plattform" (Mitherausgeber, Sonderzahl 2014), "Bruchstücke" (2012), "Die Narrischen" (LIT 2009).