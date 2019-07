Erleben Sie Klavier und Luftakrobatik mit Tamari Hierländer und Krisztina Vellai! Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Karten für "The Adrenaline Show" am 27. Juli in Spittal/Drau.

Sie möchten einen unvergesslichen Abned erleben? Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung für die "The Adrenaline Show"

Die Adrenaline Show feiert ihre Premiere am 27. Juli 2019 in der Fachhochschule Kärnten am Campus Spittal/Drau (Spittl) mit Einlass um 19:45 und Show Start um 20:30 Uhr.



Es wird ein absolutes Adrenaline-Highlight, wenn die artistisch auf höchstem Niveau agierende Krisztina Vellai in 10 Meter Höhe ihre atemberaubenden akrobatischen Höchstleistungen vollführt und die Vollblut-Pianistin Tamari Hierländer in die Tasten ihres Klaviers greift, um die Gefühlswelten klassischer und moderner Komponisten auf höchst persönliche Art zu interpretieren.



Nach dieser mitreißenden Adrenaline Show folgt um 23 Uhr dann noch für alle Nachtschwärmer und Party People das Adrenaline Clubbing. Neben Live Dj's wie dem allseits bekannten DJ Rythm ist auch die erfolgreiche Sängerin "AMP" aus Wien live on stage.