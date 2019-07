Facebook

Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur © Max Peintner

Ein Bild, das um die Welt gehen wird!

Die größte Kunstintervention Österreichs im öffentlichen Raum.

Bäume, die in den Himmel wachsen. Dicht an dicht nebeneinander gepflanzt, gefasst in einem Rahmen, der ein Fußballstadion ist, werden sie zum Kunstwerk. Zum Bild, das um die Welt geht. Zum Mahnmal angesichts von Klimawandel und der Zerstörung von Ökosystemen. Einzigartig im Buch "For Forest" ist aber auch das Porträt von Kärntens Urwald im Rosental mit fantastischen Fotos von Helmuth Weichselbraun.

„For Forest“, nach der Bildidee von Max Peintners „Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“, im Klagenfurter Wörthersee-Stadion ist das größte bisher in Österreich realisierte Kunstprojekt im öffentlichen Raum. Dafür werden rund 200 Bäume (zehn bis 14 Meter hoch) für zwei Monate auf das Spielfeld des Stadions verpflanzt. Von den Rängen aus können die Zuschauer das Baumspektakel Tag und Nacht bei Natur- oder Flutlicht bestaunen.

„Kunst im öffentlichen Raum hat die Chance, jeden zu erreichen“, ist der Schweizer Schöpfer von poetischen Installationen und Mastermind hinter der Klagenfurter Kunstaktion Klaus Littmann überzeugt. Das Buch "For Forest" begleitet das inszenatorische Meisterstück.